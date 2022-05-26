اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يخصص 3 مليارات يورو إضافية للابتكارات الدفاعية والعسكرية

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 ص
الاتحاد الأوروبى يخصص 3 مليارات يورو إضافية للابتكارات الدفاعية والعسكرية الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت المفوضية الأوروبية اعتماد برنامج العمل السنوي لصندوق الدفاع الأوروبي 2022، والذي سيخصص نحو مليار يورو للاحتياجات الدفاعية، بالإضافة إلى برنامج ابتكار دفاعي بقيمة ملياري يورو.

وقال عضو المفوضية الأوروبية لشؤون السوق المحلية من تيري بريتون: "قررنا اليوم تعبئة مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي هذا العام لتطوير مشاريع دفاعية مشتركة، لا سيما في مجالات الفضاء والأمن السيبراني ومختلف مجالات التكنولوجيا الفائقة. وفي سياقنا الأمني ​​الجديد، ستساهم هذه الاستثمارات في تقليص الفجوة في الدفاع الأوروبي".

وأضاف أنه يجري أيضا إطلاق برنامج ابتكار دفاعي للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو "لتحويل أوروبا إلى مركز للابتكار الدفاعي". بالإضافة إلى جهود الاستثمار في بناء القدرات التي يبذلها صندوق الدفاع الأوروبي، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الآن التحرك نحو مشتريات الدفاع المشتركة بما يتماشى مع اقتراح المفوضية الأوروبية لقادة الاتحاد الأوروبي.

وينص بيان المفوضية الأوروبية على أنه بموجب أحد مخططات الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي (EUDIS) لعام 2022، يتم تقديم "عدد من الأدوات الجديدة لتعزيز الابتكار الدفاعي". ويقول التقرير إن EUDIS سيعمل بشكل وثيق مع مركز الابتكار التابع لصندوق الدفاع الأوروبي.


المفوضية الأوروبية

EUDIS

الاتحاد الاوروبى

الدفاع الاوروبى

اوروبا


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