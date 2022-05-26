الإعدام شنقا لمتهم بقتل مواطن فى منطقة دار السلام

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمرى، بمعاقبة متهم بقتل مواطن بدار السلام، بالإعدام شنقاً.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بنطاق دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لذلك أداة "حجر"، وما أن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق إلا ووجه إليه عدة ضربات باستخدام الآداة المار بيانها، فأحدث به الإصابات الموصوفة والتي تايدت طبياً بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة بأن جريمة القتل ارتكبت تسهيلاً لجنحة أخري وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلا، إلا أنه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم حمل المجني عليه أية مبالغ مالية، فضلاً عن إحرازه أداة "حجر" مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص والأموال على النحو المبين بالتحقيقات.