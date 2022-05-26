استطلاعات بولندية: أحزاب المعارضة قد تفوز بالانتخابات البرلمانية 2023

كتبت: هناء أبو العز

أظهر استطلاعان أخيران للرأي، أن أحزاب المعارضة البولندية لديها فرصة جيدة للفوز بالانتخابات البرلمانية لعام 2023 إذا اتحدت ضد تحالف اليمين المتحد الحاكم.

وذكرت وكالة أنباء باب البولندية، اليوم الخميس - أن الاستطلاع الأول لصحيفة سوبر إكسبرس المحلية، الذي نُشر اليوم، أظهر أنه إذا أتحدت المعارضة إي الخمسة أحزاب على بطاقة انتخابية واحدة، فيمكنهم الحصول على 49.79 % من الأصوات، بينما سيحصل اليمين المتحد على 36.53 % فقط.

ولفت إلى أن الوضع سيكون مختلفًا إذا لم ترشح المعارضة لبطاقة انتخابية واحدة، وأظهر الاستطلاع الثاني، الذي أجرته إكسبريس أيضًا، أنه من المرجح أن يفوز اليمين المتحد في الانتخابات، إذا أحزاب مثل الائتلاف المدني وبولندا 2050 واليسار خاضوا الانتخابات بشكل منفصل.

ويمكن لليمين المتحد الاعتماد على 35.28% من الأصوات وحزب الإئتلاف المدني على 25.09% وقد يحصل بولندا 2050 على دعم 12.35 % ، واليسار بنسبة 10.91 % ، واتحاد الكونفدرالية بنسبة 6.30 %.

وأجري الاستطلاع على 1062 مواطنا بولنديا على مدار أمس وأمس الأول.