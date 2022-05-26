ارتفاع درجات الحرارة اليوم بأسوان واستمرار الرحلات السياحية.. لايف

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس فى محافظة أسوان، والتى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بالتزامن مع موجه الطقس الحارة التى تشهدها البلاد.





وسجلت درجات الحرارة اليوم فى محافظة أسوان، العظمى 40 درجة مئوية بينما تسجل الصغرى 24 درجة، وسط سماء صافية وشمس ساطعة.



ورغم هذا الارتفاع فى درجات الحرارة بأقصى صعيد مصر، إلا أن أسوان ما زالت تشهد رواجا سياحيا وانتعاشة بزيارة الوفود السياحية من شتى دول العالم للمعالم الأثرية والسياحية الموجودة فى أسوان.



يشار إلى أن محافظة أسوان، شهدت رواجا سياحيا خلال الموسم السياحى الشتوى وهى الفترة التى تجذب آلاف السائحين سنويا إلى جنوب مصر للاستمتاع بالحضارة الفرعونية والسياحة البيئية والتراثية لمحافظة أسوان، وهناك العديد من المزارات السياحية التى يحرص السائحون من شتى دول العالم على زيارتها، مثل: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وإدفو وكوم أمبو بجانب المسلة الناقصة ومتحف النوبة وسياحة القرى النوبية والرحلات النيلية والحديقة النباتية النادرة.