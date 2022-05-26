احتفالية bt100 تكرم شركة فايزر باعتبارها من أكثر الشركات ابتكاراً اهتماما بالمريض المصري

كتب - أحمد يعقوب - هانى الحوتى - تصوير: كريم عبد العزيز - محمد الحصرى

كرمت احتفالية bt100 شركة فايزر الرائدة عالمياً في انتاج وتصنيع الأدوية واللقاحات الطبية لكونها واحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في سوق الدواء المصري، فضلاً عن تكريم الدكتور يسري نوار، المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية بصفته أحد الشخصيات المؤثرة في دعم خطط وابتكارات تنمية الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بسوق الدواء وآلية تحفيز الشركات على توزيع وتنوع قاعدة سوق الدواء في مصر، وذلك من أجل توفير أفضل الحلول العلاجية للمواطن المصري دون عناء.

وتعقد احتفالية- bt100 الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- هذا العام، لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال في تخطي مصر تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وساندت الاقتصاد الوطني خلال الجائحة وما تبعها من أزمة التضخم العالمي، ومن المقرر أن تشهد احتفالية هذا العام حضور عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وتأتي النسخة الخامسة في عام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ من خلال تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.

وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

تقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today وهي المجلة الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والمال والاعمال على مدى 25 عام، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفاليةbt100" " هذا العام على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية أبرزها مجموعة طلعت مصطفى، هايد بارك للتطوير العقاري، شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، شركة فيليب موريس مصر، شركة عصفور كريستال.