إصابة شاب إثر سقوطه من سيارة فى قنا

أصيب شاب، اليوم الخميس، بعد سقوطه من سيارة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بنزيف سقط من سيارة في قرية الزوايدة بنقادة جنوب قنا، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد كمال، 33 عاما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلى مستشفى طوخ التكاملي.
إسعاف - أرشيفية
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أصيب شاب، اليوم الخميس، بعد سقوطه من سيارة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
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