اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 02:37 م
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إحباط محاولة تهريب 64 طن أغذية مدعمة للسوق السوداء

الخميس، 26 مايو 2022 02:01 م
إحباط محاولة تهريب 64 طن أغذية مدعمة للسوق السوداء سلع مدعمه - أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (411) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من (74) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط قرابة (64) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وتمكنت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية من ضبط أكثر من (10) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (601) قضية من بينها (131)  قضية "خبز ناقص الوزنو (106)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى عن ضبط (10) قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من (285) طن أقماح محلية.

 

 


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