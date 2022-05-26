إحالة العاملين بمركزى شباب كفر علوان والحصة بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وكلف الصبروط، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين واللجنة المرافقة له بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لادارات شباب قليوب والقناطر الخيريه وطوخ أمس خلال الفترة الصباحية والمسائية،وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

حيث شملت المتابعة مركز شباب سنديون والبرادعة وبهادة وعزبة الوقف ودار الكتب والقناطر الخيرية وكفر الشرفاء الغربي وشبرا شهاب وحلابة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائيه ضد مرض قرونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب قلما ومدينة قليوب وشلقان ومنشأة الأهالي والمنيرة ومشتهر وكفر الحدادين مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم.

كما تابعت اللجنة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة في سنديون وعمليه تلقي لقاح كورونا بمركز شباب قلما وحلابة وأكاديمية كرة القدم بمركز شباب الوقف والأعمال الخاصة بتركيب ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي بمركز شباب المنيرة والبرادعة.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد وحث الأعضاء على سداد الاشتراك السنوي والعمل على زيادة حجم العضوية بالمراكز.