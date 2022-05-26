اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة العاملين بمركزى شباب كفر علوان والحصة بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 م
إحالة العاملين بمركزى شباب كفر علوان والحصة بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل مركز شباب - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركزي شباب الحصة وكفر علوان التابعين لادارة شباب طوخ للتحقيق وذلك بعد الإطلاع على تقرير لجنة المتابعة الميدانية الذي أفاد بغلق المركزين في اوقات العمل الرسمية. 
 
وكلف الصبروط، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين واللجنة المرافقة له بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لادارات شباب قليوب والقناطر الخيريه وطوخ أمس خلال الفترة الصباحية والمسائية،وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب. 
 
حيث شملت المتابعة مركز شباب سنديون والبرادعة وبهادة وعزبة الوقف ودار الكتب والقناطر الخيرية وكفر الشرفاء الغربي وشبرا شهاب وحلابة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائيه ضد مرض قرونا المستجد.
 
كما شملت المتابعة مركز شباب قلما ومدينة قليوب وشلقان ومنشأة الأهالي والمنيرة ومشتهر وكفر الحدادين مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم.
 
كما تابعت اللجنة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة في سنديون وعمليه تلقي لقاح كورونا بمركز شباب قلما وحلابة وأكاديمية كرة القدم بمركز شباب الوقف والأعمال الخاصة بتركيب ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي بمركز شباب المنيرة والبرادعة.
 
وأوصت اللجنة، جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد وحث الأعضاء على سداد الاشتراك السنوي والعمل على زيادة حجم العضوية بالمراكز.

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

مراكز شباب القليوبية

متابعة مراكز الشباب بالقليوبية

إحالة للتحقيق

غلق مراكز الشباب


الموضوعات المتعلقة

أنشطة رياضية متنوعة تقدمها مراكز شباب جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 مايو 2022 10:49 ص

حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لصحة الإسماعيلية بمركز شباب البعالوة بالتل الكبير

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:00 ص

التجهيز لإنشاء 4 ملاعب بمراكز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:19 م

مركز شباب الطود يحصد كأس دوري خماسي كرة القدم بالأقصر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:28 م

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لتطوير 85 مركز شباب بالمدن.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:02 م

مركز شباب السحارة بطلًا لمحافظة الإسماعيلية بدورى مراكز الشباب

الخميس، 26 مايو 2022 02:45 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة