اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إجراء القرعة العلنية لـ400 من الباعة الجائلين بالسوق الحضارى الجديد بالإسكندرية

الخميس، 26 مايو 2022 04:14 م
إجراء القرعة العلنية لـ400 من الباعة الجائلين بالسوق الحضارى الجديد بالإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن إجراء القرعة العلنية لعدد 400 فرد من الباعة الجائلين لتخصيص المحلات للترخيص بحق الانتفاع بسوق محطة مصر الحضاري، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، ويأتي هذا في إطار بدء العد التنازلي لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.
 
وأوضح المحافظ، أن جزءا من السوق الحضاري مخصص للباعة الجائلين الذين تم حصرهم بشكل دقيق وكامل قبل تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه تم إنشاء سوق حضاري متكامل على أحدث طراز عالمي يضاهي الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.
 
وأضاف الشريف، أنه عقب إجراء القرعة سيتم البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضاري، مشددًا أنه عقب الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين لن يسمح نهائيًا بتواجد لأي من الباعة الجائلين بالميدان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جميع القائمين على مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وأوضحت، أنه من أهم مكونات المشروع كان إنشاء سوق حضاري متكامل، وذلك بهدف القضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.
 
إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (1)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (2)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (3)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (4)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (5)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (6)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (7)
 

إجراء القرعة العلنية لـ 400 فرد من الباعة الجائلين بالسوق الحضاري الجديد فى الإسكندرية (8)
 

 


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