أخبار × 24 ساعة.. غلق كلي لمطلع الدائري من محور اللبينى لأعلى طريق المنصورية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار
غلق كلي لمطلع الدائري من محور اللبينى لأعلى طريق المنصورية والطريق السياحي لمدة شهر
حسام صالح: BT100 أكبر تجمع لدعم اقتصاد مصر والقطاع الخاص شريك فى التنمية
سفير مصر بالمغرب: خلية عمل بمطار الدار البيضاء لتيسير دخول جماهير الأهلى
رئيس الوزراء: إطلاق مشروعات كبرى قريبا وتوفير حزم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبى
بتكلفة 840 مليون جنيه.. مميزات مركز تحكم الكهرباء بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف
مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل جنوب أسوان
تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية فى المراجعة وتظهر الأسبوع المقبل
الكهرباء: استهلاك شهر يونيو آخر فاتورة بالأسعار القديمة.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية يرحب بنظيرته الجنوب أفريقية.. ويؤكد: تشاورنا فى ملف مكافحة الإرهاب
انقطاع المياه غدا عن المريوطية وعدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات
تحذير للمواطنين من النصب عليهم بإعلان بيع 500 فدان على طريق طيبة.. التفاصيل
الصحة تنشر فيديو معلوماتيا عن مرض جدرى القرود.. شاهد التفاصيل
موقع دعم مصر يتيح خدمة تحديث رقم المحمول لبطاقات التموين مجاناً
تعليم القاهرة: نسبة نجاح العينة العشوائية لمادة الهندسة 85% للشهادة الإعدادية
الصحة تغلق مستشفى خاص فى عابدين لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى
مديرية التربية والتعليم بالجيزة : إعلان نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه الأسبوع المقبل
الهجرة تعلن الخبراء المشاركين فى جلسة "الصناعة الخضراء" بمؤتمر "مصر تستطيع"
نقابة الأطباء: قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات بدون مرتب يسرى على الأعضاء
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