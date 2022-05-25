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وزير الخارجية الأوكرانى: الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" ما زالت تمثل حلما لنا

الأربعاء، 25 مايو 2022 10:30 م
وزير الخارجية الأوكرانى: الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" ما زالت تمثل حلما لنا كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميتري كوليبا، إن الدبابات الألمانية من طراز "ليوبارد" ما زالت تمثل حلما للسلطات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى: "بالطبع، حلمنا هو دبابات ليوبارد الألمانية، لكننا لم نقترب حتى من ذلك، وكل شيء آخر قيد التقدم مثل ملحمة هيبارد، مدافع Gepard ذاتية الدفع المضادة للطائرات، ولكن ربما تحتاجون إلى فشار، لانتظار نهاية هذه القصة".

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن الجانب الأوكراني يتعامل مع قضايا تسليم ألمانيا أسلحة ثقيلة لكييف بصبر إستراتيجى.


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