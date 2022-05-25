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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعتز بتدريب موسيمانى للأهلى.. ونريده للمنتخب

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:08 م
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعتز بتدريب موسيمانى للأهلى.. ونريده للمنتخب بيتسو موسيمانى
كتب : أحمد جمعة

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أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن اعتزازها بتدريب بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، مشيرة إلى أنهم يرغبون في الحصول على خدماته لتدريب منتخب جنوب افريقيا.
 
وأكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أنه تم التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أجندة 2063، مشيرة إلى وجود خطط رائعة للنهوض بمجالات التعاون وهناك فرص للتعاون في مجال التعليم بحيث نضمن أن تنعم القارة الافريقية بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الشباب.
 
أوضحت أن جنوب افريقيا ستدعم مصر وأن بلادها ستتعاون مع مصر في المجال الثقافي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وأهمية استغال الفرص لتعزيز أواصر العلاقات، مؤكدة أن شعب جنوب افريقيا يعتزون بأنهم ينحدرون من القارة السمراء وعلينا أن نعمل يدا بيد.

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