هنا مركز تصدير النبيذ قديما.. شاهد ربوة البيت الواسع ومعبد الغويطة بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة عن ربوة البيت الواسع ومعبد الغويطة ثانى أكبر معابد الوادي الجديد، والذي يعتبر من أهم المعابد الأثرية فى المحافظة ويقع جنوب مدينة الخارجة على بعد حوالى 23 كم، شرق طريق الخارجة - باريس بحوالى 2 كم، وتم بناؤه على ربوة مرتفعة يبلغ ارتفاعها حوالى 70 مترا عن سطح الأرض المحيطة، وهو تقريباً يتوسط المدينة السكنية القديمة التى ترجع لعصور تاريخية مختلفة وغالباً ما تكون متعاقبة.

ويعتبر معبد الغويطة، نقطة التقاء القوافل التجارية المارة وتزويدها بالمؤن، مما زاد من أهمية هذا الموقع عبر الحقب التاريخية وكان مركزا لجمع الكروم وتصنيع النبيذ وتصديره إلى وادى النيل.

وكانت أهم أعمال البعثات الأجنبية العاملة بموقع المعبد التى كانت تعمل بموقع المعبد بعثة جامعة يل الأمريكية، وأسفرت نتائج حفائرها عن اكتشاف جبانة إلى الشرق من المعبد تعود لعصر الدولة الوسطى، بالإضافة لبقايا مدينة سكنية تقع شمال المعبد بقليل، وهذه المدينة تعود إلى عصر الانتقال الثانى، وقد تدل هذه البقايا السكنية على أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان خلال العصور القديمة. ما قبل الأسرة 27، العصر الفارسى.

كما نفذت منطقة آثار الخارجة حفائر بموقع المعبد، وشملت عدة مواسم كان أقدمها موسم 1984، وكان الهدف منها تنظيف المعبد من الرمال، ومعرفة تاريخ المدينة السكنية الموجودة بجوار المعبد من الخارج، فقد أشارت نتائج الحفائر إلى أن أغلب هذه المبانى تعود للعصر الرومانى.

وقال الأثري محمد إبراهيم، مدير منطقة الآثار المصرية بالخارجة، إن المعبد مبنى من الحجر الرملى حوله مجموعة من بقايا المبانى المبنية من الطوب (ربما كانت ملحقات للخدمة بالمعبد)، وأيضاً يُحيط بالمعبد سور ضخم مبنى من الطوب، ويتخذ المعبد محورا شرقيا غربيا وكان مخصصا لعبادة ثالوث طيبة: «آمون، موت، خنسو» ويُعتقد أن المعبد جرت إعادة بنائه فى العصر الرومانى واتخذ كحصن ليكون مشرفاً ومراقباً ومؤمناً لبعض الطرق والدروب الصحراوية القديمة، والتى كانت معابر للتجارة منذ القديم، مثل طريق درب الأربعين الذى يمر غرب المعبد، حيث إنه الطريق الذى كان يبدأ من أسيوط مروراً بالواحات ووصولاً إلى دارفور بالسودان، ويقع أيضاً شرق المعبد طريق درب بولاق الذى كان يصل بين الواحات ووادى النيل .



المعبد



معبد الغويطة ثانى أكبر معابد الوادي الجديد



ربوة البيت الواسع ومعبد الغويطة ثانى أكبر معابد الوادي الجديد