"نستغل خفة أيدينا".. اعترافات متهمين بسرقة المواطنين بشوارع القاهرة والجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

أدلى لصوص باعترافات تفصيلية عن ارتكابهم جرائم السرقات لمتعلقات المواطنين بالشوارع، بأسلوب "الخطف" في القاهرة والجيزة، مستغلين خفة أيديهم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" (قيادة أحدهم وملك والده) والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.