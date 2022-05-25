موسكو: سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكى بعدم تجديد رخصة خدمة الدين

وذكر بيان لوزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، "سنواصل سداد السندات الدولية بالروبل بعد القرار الأمريكي بعدم تجديد رخصة خدمة الدين".



وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن "روسيا ستسدد ديونها الأجنبية بالروبل، ولدينا الأموال اللازمة للمدفوعات".



يأتي قرار وزارة المالية الروسية متوافقا مع توقعات الخبراء، الذي أشاروا إلى أن وزارة المالية الروسية ستواصل خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية بالروبل الروسي بعد القرار الأمريكي. وتوقع خبراء شركة الاستثمار "لوكو إنفيست" أن تواصل روسيا سداد مدفوعات السندات بالعملة الروسية.



وقال نيكولاي رياسكوف، رئيس قسم السندات في شركة "إنجوستراخ للاستثمار"، إن "هذا التخلف عن السداد مصطنع ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على روسيا لأن أسواق رأس المال للبلدان غير الصديقة مغلقة بالفعل أمامنا".. وأوضح أن السداد بالعملة الروسية هو الطريقة الوحيدة لتجاوز قرار وزارة الخزانة الأمريكية.