مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.
وكانت قد كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنه من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضي 102 رحلة بينها 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول، ومن بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.
كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من إيطاليا و16 رحلة من ألمانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 رحلة طيران دوليةالأربعاء، 25 مايو 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.
الموضوعات المتعلقة
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دوليةالثلاثاء، 24 مايو 2022 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران دوليةالإثنين، 23 مايو 2022 11:13 ص
اليوم .. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دوليةالأحد، 22 مايو 2022 05:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة