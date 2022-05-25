مصر العامرة ببيوت الله.. الأوقاف: بناء وصيانة 8500 مسجد فى عهد الرئيس السيسى

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أن ما قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمارة بيوت الله (عز وجل) يعد نقلة غير مسبوقة كمًّا وكيفًا، بناءً وتطويرًا وصيانة، حيث بلغ إجمالي ما تم بناؤه بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو صيانة وترميمًا نحو (8500 مسجد).

وتابعت الوزارة فى بيان اليوم: "إضافة إلى ما قامت به كل من الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من بناء وتطوير في هذا المجال، مما يشكل حلقة عظيمة من حلقات الحضارة المصرية ترسم لوحة فنية في عمارة المساجد.

ونشرت الوزارة صورا لبعض المساجد التي تم بناؤها أو إحلالها وتجديدها خلال هذه الفترة.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: ​مديرية أوقاف المنيا 1. آل بشر – صفط الشرقية - المنيا فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، و مسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 1086 ) مسجدًا ، منها ( 920 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 166 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:1. آل بشر – صفط الشرقية - المنيا

2. عزبة فرجاني – قرية فرجاني – دير مواس

3. عبد الله عبد الجليل – عرب زاوية حاتم - بني عبيد – أبو قرقاص

4. الديابة – البحري – قرية الديابة – أبو قرقاص



مديرية أوقاف بني سويف 5. البديع – عزبة أبو زيد – كوم أبو راضي – الواسطى



مديرية أوقاف الغربية 6. عزبة مصباح – عزبة مصباح- منشأة عبد الله - السنطة



مديرية أوقاف الجيزة 7. الزرعاوي – قرية العزيزية - البدرشين



مديرية أوقاف البحيرة 8. عزبة سرحان – شبرا خيت



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الأقصر 1. سعد عثمان – العديسات بحري - الطود