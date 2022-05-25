اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يلتقى ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:32 م
محافظ مطروح يلتقى ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ جانب من اللقاء
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها خاصة مع الإعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح لعدد من ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ خلال موسم الصيف بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد مطروح.

كما اكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات المتاحة بمايوفر عائد اقتصادى ويحقق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ،مع الترحيب بكافة مقترحات الشباب بما يعمل على تحقيق موسم سياحي ناجح.

ووافق محافظ مطروح على تخفيض مبلغ الانقاذ من6 آلاف الى 3 الاف للرخصة.مشيرا إلى أنه جارى حاليا اعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطي بدورات مياه بالإضافة إلى تطوير الدورات القديمة


وأضاف محافظ مطروح على اهمية الاستفادة من موسم الصيف مع حسن التعامل مع المصطافين ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ

2a4a8674-bedb-4bd9-8ee2-fdc08155c009
 

 

8d22b8a6-d52f-4cc5-b9a5-606c3e28494d
 

 

 

adc8c020-1e45-4a05-9b5f-bc9ba5672159
 

محافظة مطروح

ممثلي الشباب

تراخيص استغلال الشواطئ


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة