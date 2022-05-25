محافظ مطروح يلتقى ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ

فريق المحافظات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها خاصة مع الإعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح لعدد من ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ خلال موسم الصيف بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد مطروح.

كما اكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات المتاحة بمايوفر عائد اقتصادى ويحقق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ،مع الترحيب بكافة مقترحات الشباب بما يعمل على تحقيق موسم سياحي ناجح.

ووافق محافظ مطروح على تخفيض مبلغ الانقاذ من6 آلاف الى 3 الاف للرخصة.مشيرا إلى أنه جارى حاليا اعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطي بدورات مياه بالإضافة إلى تطوير الدورات القديمة



وأضاف محافظ مطروح على اهمية الاستفادة من موسم الصيف مع حسن التعامل مع المصطافين ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ











