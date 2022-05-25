محافظ المنوفية يوجه المسئولين بعقد لقاء يومى للمواطنين لبحث شكواهم

فريق المحافظات

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديرى المديريات الخدمية بعقد لقاءات يومية بالمواطنين للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وإتخاذ الحلول العاجلة حيالها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم، يأتى هذا فى ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وفتح قنوات إتصال مباشرة معهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام.

في بداية اللقاء كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطن من ناحية الخطاطبة بمركز السادات يعول طفل يعانى من مرض أنيميا البحر المتوسط ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ونفقات علاج لا يقدر على تحملها، فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات بدراسة طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية كفر داود يلتمس الموافقة على توفير كشك لبيع المواد الغذائية كمصدر رزق ثابت له يعينه على تحمل متطلبات الحياة المعيشية ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ببحث إمكانية توفير كشك أخر لمواطنه بمدخل إحدى القري ببركة السبع مرعاةً ًلظروفها الصحية والإجتماعية.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بإيجاد حلول عاجلة حيال شكوى عدد من سائقي سيارات الأجرة بخط سير المصيلحة – ميت خلف يتضرون من نقل الموقف الخاص بهم بمدينة شبين الكوم الي أرض المهبط خلف كلية التربية الرياضية ، كما أحال المحافظ شكوى مواطنه من ناحية طليا - مركز أشمون الي إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص وإجراء المعاينة العاجلة حيال تضررها من فتح باب خلفى لمدرسة الشهيد حسين العزباوى للتعليم الأساسى امام مدخل منزلها مما تسبب فى وقوع ضرر عليها، فيما كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بدراسة إمكانية الموافقة على طلب إنتداب موظفة بالمديرية تعول طفل مريض بالسكر ويحتاج إلى رعاية خاصة للعمل بإحدى مدارس مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بكفر طنبدى وبما لا يؤثر على صالح العمل.