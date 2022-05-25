لو بتعانى من التهاب الغدد العرقية.. أطعمة يجب تناولها وأخرى تجنبها

كتبت - ميرفت رشاد

التهاب الغدد العرقية القيحي، هو مرض جلدي التهابي، وما تأكله يمكن أن يسهم في التهاب الجسم أو يهدئه، يمكن أن يكون لنظامك الغذائي أيضًا تأثير على شدة الاستجابة الالتهابية لجسمك، وفى السطور القادمة سنوضح لك الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها في إطار السعي المستمر للسيطرة على الأعراض، وفقا لما نشره موقع " health.clevelandclinic".



الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من التهاب الغدد العرقية القيحي:



الأطعمة المصنعة للغاية:

تؤدي الأطعمة المعالجة ، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الإضافات ، إلى نقص تنوع فلورا الأمعاء ، وهي البكتيريا "الجيدة" التي تعيش في الأمعاء وتحافظ على صحة الجهاز المناعي. تخمر بكتيريا الأمعاء الألياف الغذائية لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة ، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهاب.

ألبان:

منتجات الألبان عالية الدسم يمكن أن تكون ملتهبة بسبب محتواها من الدهون المشبعة، يتضمن ذلك بعضًا من الكريمة المفضلة لديك ، مثل الآيس كريم والزبدة والحليب كامل الدسم والجبن والقشدة الثقيلة.

سكر:

هناك الكثير من المخاطر الصحية المرتبطة بالسكر، ولكن إذا كنت مصابًا بالتهاب الغدد العرقية القيحي ، فإليك سببًا آخر لتقليص حجمه: تشير الدراسات إلى أن السكريات البسيطة هي سبب شائع للالتهاب وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب الغدد العرقية المقيِّح.

الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات المكررة غنية بالسعرات الحرارية وتفتقر إلى العناصر الغذائية ، مثل الحلويات ، والخبز الأبيض ، والأرز ، والمكرونة ، ورقائق البطاطس ، والمقرمشات ، والمعجنات". "لديهم الكثير من السعرات الحرارية وقليل من العناصر الغذائية.

جرب نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات:

النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو بالضبط ما يبدو عليه: نظام غذائي مصمم لتقليل الالتهاب في الجسم، ما يعنيه هذا بالنسبة لك ، مع ذلك ، خاص بجسمك واحتياجاته الفردية ، لذلك من المهم العمل مع متخصص.

حمية البحر الأبيض المتوسط:

يبدو أن بعض الأطعمة - مثل الفواكه والخضراوات والدجاج والأسماك - تعمل على تحسين أعراض التهاب الغدد العرقية المقيّح ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المحتوى العالي من المغذيات الدقيقة مثل الزنك و B12 ، وهناك نمط أكل واحد مضاد للالتهابات على وجه الخصوص ، والذي يركز على كل منهم.

فول.

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

فواكه وخضراوات.

البروتينات الخالية من الدهون ، مثل السمك والدجاج.

كل الحبوب.