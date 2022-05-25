كل ما تريد معرفته عن التنمية المستدامة

كتبت أسماء أمين

التنمية المستدامة هى عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر2015 وفي يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030



القضايا التى تغطيها التنمية المستدامة وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة والعدالة الاجتماعية

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع خطط وطنية لتحقيقها.



اهداف التنمية المستدامة

تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية والتى تتضمن 17 هدفا و169 غاية:

1-القضاء على الفقر

2 – القضاء التام على الجوع

3 – الصحة الجيدة والرفاه

4 – التعليم الجيد

5- المساواة بين الجنسين

6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

7– طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

8– العمل اللائق ونمو الاقتصاد

9– الصناعة والابتكار والبنية التحتية

10– الحد من أوجه عدم المساواة

11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12– الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

13– العمل المناخي

14– الحياة تحت الماء

15– الحياة في البرّ

16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية

17– عقد الشراكة لتحقيق

موقف مصر فى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

وأكد تقرير التنمية البشرية حققت مصر تحسنا كبيرا في التنمية البشرية، خلال العقود القليلة الماضية بما يشمل توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، والحد من عبء الامراض المعدية، وزيادة متوسط العمر المتوقع. واليوم، تعد مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم العربي، وموطنا لواحدة من أسرع الطبقات المتوسطة نموا في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أوجد هذا النمو تحدياته الخاصة، مثلما هو الحال في الدول النامية. فعلي سبيل المثال، سيكون للطبقة المتوسطة الآخذة في الاتساع، توقعات أعلى فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، وسيتوقع المزيد من السكان المتعلمين فرص عمل أفضل. وعلاوة علي ذلك، تتفاقم هذه التحديات في مصر نتيجة لعدد من العوامل: فقد تباطأ النمو الاقتصادي بعد الاضطرابات الاجتماعية التي بدأت في عام 2011؛ ولا تزال هناك مستويات مرتفعة للبطالة والاقتصاد غير الرسمي؛ ولا يزال السكان صغار السن نسبيا وعددهم في ازدياد؛ وقدرة الحكومة علي تقديم

الخدمات مقيدة بانخفاض مستويات القدرة والشفافيه

موقف مصر فى القضاء على الامية

وضعت مصر لتنفيذ اهداف التنمية المستدامةوالذى استطاعت تحقيق ال 17 هدف فى مبادرة حياة كريمة كما وضعت خطة لتقليص نسبة الأمية في مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكس نجاح الحكومة في الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة، والتقدم في طريق الارتقاء بحياة الإنسان المصري وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في هذا الشأن، حيث نجحت مصر في محو أمية 410 آلاف شخص من إجمالي عدد الأميين خلال 2021/2020 بما يعادل 2,4 % من عدد الأميين في مصر.