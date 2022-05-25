قوافل ثقافية ومسارح متنقلة تجوب قرى "حياه كريمة" بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

جابت قافلة ثقافية بقرية الطبراني مركز وادي النطرون، ضمن أنشطة المسرح المتنقل بفرع ثقافة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة البحيرة والتى ستجوب قرى "حياة كريمة" ، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر إحتياجاً لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف القري والنجوع ، وفى إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة تم تنظيم



بدأت فعاليات القافلة الثقافية بمدرسة الطبراني للتعليم الأساسي بالتعاون مع الاداره التعليميه بورش متنوعه للاطفال منها تدوير الخامات والرسم والتلوين علي الوجه والحكي والورش الادبيه واكتشاف المواهب.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الانفوشي للموسيقي العربيه والتى قدمت مجموعه من الاغاني وكانت البدايه من اغاني التراث لفنان الشعب الفنان سيد درويش ثم توالت الاغاني ومنها جميل وأسمر ، حبيبي وعنيه ، بتغني لمين ولمين ، ياورد علي فل وياسمين ، علي رمش عيونها، لما راح الصبر مني ، والختام مع كوكتيل وطني صوره وبالاحضان .





جانب من القافلة الثقافية



جانب من القافلة الثقافية