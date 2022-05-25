غرفة الشركات تحذر أعضائها من الإعلان عن تنفيذ برامج حج بالسوشيال ميديا

كتب محمد أسعد

حذرت غرفة شركات السياحة كافة الشركات من نشر إعلانات تسويقية للمواطنين تزعم تنفيذ برامج حج هذا العام، وأكدت الغرفة أنه تم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي الاثنين الماضي.

ورغم ذلك تم رصد قيام بعض الشركات بنشر إعلانات عن تنفيذ برامج الحج بموجب تأشيرات خارج المنظومة المقررة التي تخضع لضوابط وزارة السياحة، وتم بث تلك الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم إعداد تقرير شامل حول هذا السلوك المخالف والشركات التي قامت به.

وأوضحت الغرفة في منشور لها قامت بتوزيعه على كافة شركات السياحة ان هذا التحرك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للوزارة والغرفة للتسويق والإعلان عن برامج الحج من قبل الشركات السياحية.

وأكدت الغرفة أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمتابعة هذا الامر ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها، مشددة على أن مثل هذه الاعلانات الموجودة حاليا من قبل قلة من شركات السياحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تلك الشركات للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع جزاءات مشددة على الشركة المخالفة.

وفي ضوء حرصها على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية ونجاح موسم الحج الحالي، والحفاظ على سمعة القطاع السياحى، أهابت الغرفة بشركاتها الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى الصادرة من وزارة السياحة وعدم الترويج لأية برامج حج خاصة بعد غلق باب التقدم لقرعة الحج السياحي حتى لا تتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية.