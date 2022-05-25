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عمدة ماريوبول: العثور على مقبرة جماعية داخل حدود المدينة المحررة

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:19 م
عمدة ماريوبول: العثور على مقبرة جماعية داخل حدود المدينة المحررة أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو أنه تم العثور على مقبرة جماعية داخل حدود ماريوبول المحررة في المقبرة القديمة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عمدة ماريوبول: نرى خندقين كبيرين، ويمكننا أن نفهم أن هناك عددا كبيرا من الجثث هنا، فهذه المنطقة كانت تحت سيطرة قوات متطرفة، مثل "آزوف"، وسنجري تحريات من أجل معرفة أسباب موت الناس.

وأوضح عمدة ماريوبول أنه تم إلقاء حوالي 30 جثة في الخنادق منذ مارس حتى الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحياة السلمية بدأت بالعودة تدريجيا في ماريوبول بعد تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية.


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