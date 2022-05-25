طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون اليوم امتحان الاحياء ورقيا وإلكترونيا فى المدارس

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، حيث ينتهى الطلاب من امتحانات نهاية العام اليوم والتى كانت قد انطلقت 11 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.