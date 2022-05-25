زى النهارده.. النيابة بـ"أحداث عنف بنى سويف": المتهمون قتلوا الأبرياء

كتب - إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 5 سنوات، يوم 25 مايو 2016، استمعت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بطرة، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف بنى سويف".

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم لمرافعة المستشار أحمد عاصم رئيس النيابة، وبدأ مرافعته قائلا: "الأمة العربية والإسلامية عانت من العنف والاضطرابات فى الفترة الماضية، وأن القضية قضية أمن وأمان، فالأمن من أهم مقتضيات الحياة، وجاء ذكره فى القرآن قبل الإطعام، مؤكدا أن الأمن هو أهم هاجس إنسانى، لقد من الله على مصر بنعمة الأمن".

وتابع ممثل النيابة: "اتخذوا حرمة الدين لتحقيق مآربهم، رأينا من الأحداث ما يبعث الأسى، ورأينا الفتنة، كانوا نقمة للبرايا، وهؤلاء الشرازم الذين ادعوا الإصلاح فضلوا، واتخذوا حرمة الدين ذريعة لأهوائهم وأهدافهم، وقاموا بأعمال الإرهاب، وقتلوا الأرواح، إنه الإرهاب فى أبشع صورة".



وتابع: "المحكمة الموقرة بدأت وقائع دعوانا بأن اجتمعت قوى الشر تحت ولاية قائدهم فى مسجد رابعة العدوية، وشعارهم السمع والطاعة لمرشدهم، جاعلين المصلحة الخاصة على المصلحة العليا للوطن، أطاعوه على تمزيق المجتمع، وإثارة الشحناء والبغضاء".



وكانت المحكمة قد قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين، وحصل بديع على حكما بالمؤبد فى تلك القضية.



ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.