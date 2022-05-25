زى النهارده.. الجنايات تحيل أوراق فنى هندسى للمفتى بتهمة تصنيع المفرقعات

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنة، يوم 24 مايو 2021، أحالت محكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أوراق فني هندسي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وتحديد جلسة 21 يونيه للحكم.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.