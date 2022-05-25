رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أوروبا وأمريكا للترويج للحوار الوطنى

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه سيتجه إلى برلين، للقاء قيادات المجتمع المدنى وكبرى الهيئات التنموية فى أوروبا والعالم، ورئيس مكتب الشرق الأوسط فى الخارجية الألمانية، ومقابلة مع شخص مسئول من حزب الخضر، ومقابلة مع عضو برلمانى ألمانى وهو عضو لجنة التنمية الاقتصادية فى البرلمان الألمانى، بجانب لقائه أسقف برلين فى الكنيسة اللوثرية.

وتابع: سألتقى بالمجموعة التى تجهز للحوار العربى الأوروبى فى برلين، لوضع اللمسات الأخيرة للحوار وغيره، ولدينا حوار مصري ألماني، ثم اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإعداد للحوار المصري الأمريكي.

وأوضح أن تلك البرامج ستدور حول الحوار الوطنى، والهدف أن يعرفوا الحقيقة، ونقل الصورة الحقيقية، لأن ما اكشتفه أن الآلة الإعلامية الغربية ستنقل الصورة التى تراها هي وبصورة مختلفة عن الحقيقة الموجودة، وهدفنا نقل الحقيقة كما تحدث في مصر وبناء الجسور، ولدينا علاقات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وسواء مع مفكرين أو أعضاء في البرلمان.