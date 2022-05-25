اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 01:47 ص
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خلال جولة ليلية لوكيل تعليم كفر الشيخ.. إحالة 12 عامل للتحقيق لعدم تواجدهم بالمدارس

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:13 ص
خلال جولة ليلية لوكيل تعليم كفر الشيخ.. إحالة 12 عامل للتحقيق لعدم تواجدهم بالمدارس محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة 12 عاملا بعدد من المدارس، لعدم تواجدهم بها بالفترة المسائية، وذلك خلال جولة تفقدية للمدارس بقرى مركزي دسوق وكفر الشيخ، ولم يجد وكيل الوزارة العمال أو حراس الأمن بها.
 
يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة المدارس، والتشديد على تواجد أحد العمال بها، حتى لا تتعرض للسرقة، خاصة أن بها أدوات وأجهزة ومعامل، ولابد من الحفاظ عليها.
 
والمدارس التي لم يجد بها وكيل الوزارة عامل أو حارس أمن كل من، ابيوقا الإبتدائية، و ابيوقا الإعدادية ،والعجوزين الإعدادية، والشهيد محمد كمال البستاوي الشهيد كامل عبد الصمد عمر، والشهيد عبد العاطي على سعد للتعليم الأساسي بشابه، و ابو زياده الإعدادية المشتركة ، وفصول شابه الثانوية ، والتابعين إدارة دسوق التعليمية ، ونويشي للتعليم الأساسي، وعويره الإبتدائية، والحمراء الثانويه، والحمراء الإبتدائية،  والحمراء الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ.
 
 
 
 

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