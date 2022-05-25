اليوم السابع
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تداول أسئلة الأحياء لأولى ثانوى على جروبات الغش بعد دقائق من بدء الامتحان

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:23 ص
تداول أسئلة الأحياء لأولى ثانوى على جروبات الغش بعد دقائق من بدء الامتحان امتحان - أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش الإلكترونى على تطبيق تليجرام أسئلة الامتحان الورقى فى مادة الأحياء للصف الأول الثانوى العام، بعد دقائق من بدء لجنة الامتحان، حيث أظهرت الصور المتداولة تصوير الامتحان من محافظتى الإسكندرية والشرقية، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ترصد كل تصوير الأسئلة ولديها بيانات الطلاب المسئولين عن هذه المخالفات، وسوف يتم تطبيق القانون عليهم وحرمانهم من الامتحان.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى الثامنة صباحا امتحان مادة الأحياء ورقيا فى المدارس، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة اى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.


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