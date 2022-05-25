تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع فى قتل شقيقهم ومواطنين بحلوان لـ21 يونيو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، تأجيل جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بالشروع في قتل شقيقهم واثنين من المواطنين تصادف تواجدهما وقت المشاجرة مع المتهمين، عمداً باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان، لجلسة 21 يونيو المقبل.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل شقيقهم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعدا عليه ضرباً مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء" سكاكين" بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك قتله، إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين ابيضين سكاكين بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

كما وجهت لهم تهم الشروع فى قتل اثنين من المواطنين اثناء تواجدهما بالصدفة أثناء المشاجرة.