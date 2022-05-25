بنجلاديش: وصول سفينتين تابعتين للبحرية الهندية لميناء مونجلا لإجراء تدريبات

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وصلت سفينتان تابعتان للبحرية الهندية، إلى ميناء مونجلا في بنجلاديش، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من التدريبات السنوية "بانجوساجار".



ونقلت صحيفة "بورثوم ألو" البنغالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن بيان صحفي للمفوضية الهندية العليا، أن تدريبات "بانجوساجار" بدأت أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تناقش الفرق العملياتية للبحرية في كل من بنجلاديش والهند الإجراءات التشغيلية.



ووصلت السفن البحرية الهندية بعد إجراء النسخة الرابعة من الدوريات المنسقة بين الهند وبنجلاديش (كوربات) من 22 إلى 23 مايو، على طول خط الحدود البحرية الدولية.



وأضاف البيان أن تدريبات (كوربات) هي تدريبات سنوية بين البحريتين لتعزيز التعاون أثناء إجراء عمليات بحرية لمكافحة الجرائم البحرية العابرة للحدود.. كما شاركت طائرات الدوريات البحرية لكلا البلدين في الدوريات المنسقة.



وبالإضافة إلى ذلك، ستجري فرق القوات الخاصة من القوات البحرية للبلدين تدريبات مشتركة لتعزيز تبادل المعلومات بسهولة وأنظمة الحوسبة المختلفة للاتصال.



وفي 26 مايو، ستبحر سفن البحرية معا لإجراء المرحلة البحرية من التدريبات في خليج البنغال والتي ستشمل تدريبات بحرية ومناورات وإطلاق أسلحة وتمارين اعتراض.