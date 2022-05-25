انطلاق اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيدا للاجتماع الوزارى المقرر غدا الخميس.

وشهدت الجامعة العربية على مدار الأسبوع الجارى اجتماعات اللجان الشبابية والرياضة والمالية لمناقشة المقترحات والخروج بتوصيات سيتم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذى.

وناقشت اللجنة الشبابية موضوع نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي من احل تعريف الشباب العربي بالعمل البرلمانى وحث الشباب فى الدول العربية على الانخراط والمشاركة فى العمل البرلمانى، بالإضافة إلى مقترح مقدم من دولة الجزائر لتشجيع المقاولاتية وحث الشباب على الاستثمار فى المقاولاتية، كما ناقشت اللجنة موضوع جائزة التميز للشباب العربي للعام المقبل حول " الذكاء الاصطناعي" المقدم من دولة الكويت.

ومن جانبها، ركزت اللجنة الرياضية على عدة موضوعات، أهمها المهرجان العربي للرياضة النسوية، وهو المقترح المقدم من دولة الجزائر، حيث سيتم تنظيمه على هامش القمة العربية في نوفمبر المقبل.

كما ناقشت كذلك البرنامج العربي حول الرياضات الإلكترونية في مرحلة "الميتافيرس"، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وهو من البرامج الهامة التي تتناول مستقبل الواقع الافتراضي وتطبيقاته، حيث يحمل المقترح 8 محاور تغطي هذه المسألة، بالإضافة إلى مقترح مقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين لإقامة دورة للتشريعات الرياضية التي ستقام في مدينة رام الله، حيث تم اتخاذ توصية بالموافقة عليه من قبل اللجنة.

وناقشت اللجنة مقترحا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باقامة دوري السفارات، تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية" بهدف تجميع العاملين والدبلوماسيين في السفارات العربية والمنظمات العاملة في مصر، وذلك في دوري رياضي جامع لتشجيع تبادل الثقافات العربية والاحتكاك المباشر.