انضمام عربتى قطار تاريخى لمقتنيات المتحف العالمى لقناة السويس.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت هيئة قناة السويس في نقل عربتي قطار سكة حديد تاريخ، في إطار التجهيز لأعمال العرض المتحفي بالمتحف العالمي لقناة السويس، وذلك من محطة قطار الإسماعيلية إلى مقر المتحف، حيث يعود تاريخ تصنيعهما إلى الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وحتى بداية القرن العشرين، وقد عملت العربتان على خط قطار "القاهرة - الإسماعيلية" والذي تم استخدامه في نقل الأفراد والبضائع والمواد والمهمات إلى منطقة القناة في القرن التاسع عشر، وبشكل عام شكل خط السكة الحديد مابين "القاهرة - السويس" و"السويس - الإسماعيلية" أحد أبرز عناصر إنجاح تنفيذ مشروع حفر قناة السويس.

واستلزم نقل العربتين مراعاة معايير السلامة وتعاون جميع الجهات المعنية لتأمين مسار النقل، ومن المقرر أن تخضع العربتان إلى عمليات ترميم وصيانة دقيقة بواسطة استشاري المشروع كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتكونان جزءا من النموذج المصمم لمحطة قطار الإسماعيلية القديمة بالمتحف، كجزء أساسي من العرض المتحفي والمقتنيات التي تسرد تاريخ حركة التجارة والنقل في مصر القديمة وحتى اليوم.

جدير بالإشارة، أن العالم الإنجليزي جورج ستفنسون مخترع أول عربة قطار للسكة الحديد كان أحد أعضاء اللجنة الدولية التي شكلها الدبلوماسي فرديناند ديليسبس لمراجعة أعمال مشروع حفر قناة السويس.



نقل عربتي قطار لمتحف السويس



العربتان اللتان تم نقلهما



انضمام عربتي قطار سكة حديد تاريخي لمقتنيات المتحف بالسويس