اليوم.. أخر أيام قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مايو بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنتهي اليوم الأربعاء القوافل الشهرية العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها التي انطلقت بداية شهر مايو الجاري، لتبدأ من جديد بداية يونيو المقبل عملها بقرى البحر الأحمر، حيث يجرى اليوم الكشف الطبي على أهالي قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، في أخر أعمال القوافل الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر.



وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ207 مواطنين بقريتي النصر وأم الحويطات التابعتين لمدينة سفاجا ضمن القوافل العلاجية التي تطوف شهريا قرى المحافظة والتابعة لمبادرة حياة كريمة.



وأقيمت القافلة الطبية خلال يومين بالوحدة الصحية بقرية أم الحويطات والوحدة الصحية بقرية النصر التابعين لإدارة سفاجا الصحية يومي 22 و23 مايو 2022، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ207 حالات بمختلف التخصصات الطبية.



كما تم إجراء 47 فحصا معمليا، وإجراء 22 أشعة وسونار وإجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.