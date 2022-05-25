اليوم.. أخر أيام قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مايو بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

تنتهي اليوم الأربعاء القوافل الشهرية العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها التي انطلقت بداية شهر مايو الجاري، لتبدأ من جديد بداية يونيو المقبل عملها بقرى البحر الأحمر، حيث يجرى اليوم الكشف الطبي على أهالي قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، في أخر أعمال القوافل الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر.
وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ207 مواطنين بقريتي النصر وأم الحويطات التابعتين لمدينة سفاجا ضمن القوافل العلاجية التي تطوف شهريا قرى المحافظة والتابعة لمبادرة حياة كريمة.
وأقيمت القافلة الطبية خلال يومين بالوحدة الصحية بقرية أم الحويطات والوحدة الصحية بقرية النصر التابعين لإدارة سفاجا الصحية يومي 22 و23 مايو 2022، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ207 حالات بمختلف التخصصات الطبية.
كما تم إجراء 47 فحصا معمليا، وإجراء 22 أشعة وسونار وإجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
اليوم.. أخر أيام قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مايو بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمرالأربعاء، 25 مايو 2022 06:00 ص
مشاركة
تنتهي اليوم الأربعاء القوافل الشهرية العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها التي انطلقت بداية شهر مايو الجاري، لتبدأ من جديد بداية يونيو المقبل عملها بقرى البحر الأحمر، حيث يجرى اليوم الكشف الطبي على أهالي قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، في أخر أعمال القوافل الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر.
الموضوعات المتعلقة
غدا.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم القضاة بالبحر الأحمر لمدة 5 ساعاتالثلاثاء، 24 مايو 2022 07:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران دوليةالثلاثاء، 24 مايو 2022 05:00 ص
وزير التنمية المحلية للنواب: تكلفة تنفيذ حياة كريمة قد تتجاوز تريليون جنيهالثلاثاء، 24 مايو 2022 07:27 م
تخصيص 8 قطع أراض لإقامة محطات للصرف الصحى بقرى أبوصوير ضمن "حياة كريمة"الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:23 م
حياة كريمة لكل البلد.. "المركزى" يمول 17 ألف مشروع بـ826 مليون جنيه (فيديو)الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:12 م
وزير التنمية المحلية: المحافظات وفرت 5028 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:46 م
الكشف على 423 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية بمركز دشنا ضمن حياة كريمةالثلاثاء، 24 مايو 2022 03:08 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة