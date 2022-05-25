المنتدى العربى الإسبانى: نتطلع لدعم العلاقات العربية الإسبانية

بيشوى رمزى

أصدر المنتدى العربي الإسباني الأول للخدمات السمعبصرية العامة، بيانا أعرب خلاله عن رغبته في تعزيز العلاقات، من خلال دعم الحوار وتنسيق التعاون المشترك والاستفادة من الفرص من أجل التعاون والتنسيق.

وبحسب البيان، فإنه في إطار هذه الرغبة تم عقد المنتدى في العاصمة الإسبانية مدريد خلال يومي 17 و18 مايو الجاري وذلك انطلاقا من دور إسبانيا كبوابة للدخول إلى أوروبا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الإسبانية العربية من خلال إقامة الروابط بين هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية والهيئات العربية المناظرة من خلال تبادل الخبرات والمعارف والموارد.

وأعرب المشاركون عن بعض المبادرات للتعاون في إطار تعزيز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وتبادل الخبرات بالإضافة إلى بحث الفرص في إطار وسائل الإعلام الرقمية من أجل تجاوز المسافات وإبجاد آليات جديدة للتعاون.

وفي هذا الإطار، أعرب الحضور عن رغبتهم في وضع آلية للمتابعة من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنتدى على أن يكون انعقاد المنتدى بشكل دورى سنويا.