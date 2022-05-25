القبض على عامل لمحاولته الاعتداء على خادمة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض عامل توصيل طلبات، لاتهامه بمحاولة الاعتداء على خادمة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتبعها داخل المنزل الذي تعمل به محاولا الاعتداء عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تورط عامل، بمحاولة الاعتداء على فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم يعمل في توصيل الطلبات لأحد المحلات التجارية، وتتبع فتاة تعمل حاضنة بالمسكن الخاص بمخدومها، وحاول الاعتداء عليها، إلا أنها أطلقت صرخات، وتمكن الجيران من ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.