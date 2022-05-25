اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 03:41 م
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القابضة للمطارات تنظم ندوة تحت عنوان آليات وطرق مكافحة الإدمان

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:17 م
القابضة للمطارات تنظم ندوة تحت عنوان آليات وطرق مكافحة الإدمان القابضة للمطارات تنظم ندوة تحت عنوان آليات وطرق مكافحة الإدمان
كتبت رحاب نبيل

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نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة و السلامة و الصحة المهنية بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي ندوة بعنوان " اليات وطرق مكافحة الإدمان في ظل القوانين ذات الصلة"، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.
 
اقيمت الندوة بمقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية و تناول الجزء الأول من الندوة انواع المخدرات وتأثيرها ، العوامل الثقافية والإجتماعية المصاحبة لعلاج الإدمان ، الأفكار والمسببات المرتبطة بالتعاطي وإدمان المخدرات وطرق التخلص من الإدمان بأساليب بسيطة وفعالة.
 
كما تناول الجزء الثاني من الندوة كيفية العلاج للمشكلة ولمن وقع ضحية للمخدرات، وإلقاء الضوء علي محاور قانون الكشف المبكر عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة واليات التظلم والجهات المنوط بها مخاطبة القانون، حاضر في الندوة الدكتور محمد مصطفي خبير بمصلحة الطب الشرعي و رئيس لجنة الكشف عن المخدرات و الدكتور مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
 
وصرح المهندس محمد سعيد محروس، بأن تلك الندوات تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتعريف بمخاطر الإدمان والتعاطي و تصحيح المفاهيم  المغلوطة و السلوكيات المجتمعية الخاطئة خاصة في ظل تعديل المنظومة التشريعية  الخاصة بتعاطي المخدرات.
 
و رحب كابتن ايهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتلك الندوات التي ترفع من الوعي بخطورة تلك المواد المخدرة و دعا جميع الحضور لنشر الأفكار الإيجابية التي تم الاستفادة منها في ذلك اليوم.
 
حضر الندوة 80 مشارك من الشركة القابضة و شركاتها التابعة، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش و الاستفسارات للحضور و توضيح كيفية العلاج و إعادة التأهيل في سرية تامة من خلال الخط الساخن (16023) و الذي يوفر 22 مستشفي لعلاج الإدمان و التعاطي كما تم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
 
 
 

القابضة للمطارات

الملاحة الجوية

صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي

اليات و طرق مكافحة الإدمان


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