الضرائب: إحالة 18شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة

كتب - أحمد يعقوب

طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحًا أنه بدأ تطبيق المرحلة السادسة للمنظومة فى 15 فبراير الماضى، وسيتم بدء تطبيق المرحلة السابعة للمنظومة لكافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) اعتبارًا من 15يونيو 2022 .

وأشار عبد القادر أنه تم إحالة 18 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، مؤكدًا استمرار المصلحة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تلتزم بالانضمام للمنظومة وفقًا للمرحلة الخاصة بها، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 ديسمبر 2021.

وقال عبد القادر إن الشركات الـ 1 التى تمت إحالتها للنيابة هى 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة، ولم تلتزم بالاشتراك، و10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ، ولم تلتزم بالاشتراك .

وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37 ) من نفس القانون ، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .