الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ61 ألف مواطن خلال مايو

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 8 آلاف و770 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألف و882 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 692 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2962 مواطناً بمحافظة أسوان، و3 آلاف و781 مواطنًا بأسيوط، و 820 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و1078 مواطناً بالأقصر، و530 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و85 مواطناً بالبحيرة، و2808 مواطناً بالجيزة، و 2696 مواطناً بالدقهلية، و 987 مواطناً بالسويس، و 2124 مواطنًا بالشرقية، و3 آلاف و394 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ5 آلاف و188 مواطنًا بالقاهرة، و3 آلاف و978 مواطنًا بالقليوبية، و 2188 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و355 مواطنًا بالمنيا، و 2286 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و33 مواطناً ببني سويف، و 424 مواطناً بجنوب سيناء، و 1628 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و373 مواطناً بكفر الشيخ، و702 مواطناً بمطروح، و939 مواطناً بقنا، و3 آلاف و243 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و353 مواطناً بدمياط.