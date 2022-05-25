الداخلية تضبط شحنات من المخدرات بقيمة 860 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتى أمن مطروح والإسماعيلية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة "العلمين بمطروح – ثان الإسماعيلية" بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول، وضبط شخص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزته عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 860٫000 ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.