البورصة توافق على نقل "المصرية لنظم التعليم الحديثة" للسوق الرئيسى

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تعديل قيد أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، لتصبح مقيدة بجداول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، وفقاً لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الأحكام الواردة بالبند (2) من المادة (23) مكرر من القواعد بدلاً من المادة "9" من قواعد القيد و الشطب وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.

وحددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بالسوق الرئيسي على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.

وقررت اللجنة، مخاطبة 3 شركات لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذا لأحكام المادة 10 و المادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب، وحددت البورصة الشركات غير مستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، وهى العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى – باندا"، مطاحن ومخابز الإسكندرية، والشركات غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين وهي الحفر الوطنية.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.162 مليار جنيه إلى 6.081 مليار جنيه بتخفيض قدره 81.3 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 40.7 مليون سهم وفقًا للمركز المالي في 30 سبتمبر عام 2021، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 6.081 مليار جنيه موزع على عدد 3.040 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.