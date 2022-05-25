البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المصرية العالمية للسيارات بقيمة 155.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة إيجيبت ليرنينج جروب للخدمات التعليمية بحجم تداول 145.9 مليون سهم بقيمة 153.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية العالمية للسيارات لعدد 1.12 مليون سهم بقيمة 155.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية ، بلغ إجمالي قيمة التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 383.96 مليون جنيه بحجم تداول 148.4 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.7 مليون ورقة مالية بقيمة 694.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.8%، والعرب على 6.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 708.6 ألف جنيه، 14.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 568.1 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.وصعدت أسهم شركتين مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.