ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات المتفرقة فى أفغانستان إلى 14 قتيلا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات المتفرقة التي ضربت أفغانستان إلى 14 قتيلا.

وقبلها قتل 9 أشخاص بـ 3 تفجيرات في مدينة مزار شريف في أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الانعدام المتزايد لاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان من قبل طالبان، بما في ذلك من خلال فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والعمل وحرية التنقل، ومشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، مؤكدين أن هذه القيود تتعارض مع توقعات المجتمع الدولي والالتزامات التي تعهدت بها حركة طالبان تجاه الشعب الأفغاني.

ونقلت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، البيان الصحفي لمجلس الأمن حول الوضع في أفغانستان، عبر الموقع الرسمي للأمم الحدة - جاء فيه إعراب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تصريحات حركة طالبان بضرورة تغطية جميع النساء وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام، وعدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة، وأن انتهاك هذا التوجيه سيؤدي إلى العقوبة من قبل أقاربهم الذكور. كما أعربوا عن قلقهم إزاء قرار طالبان حل العديد من المؤسسات الوطنية الرئيسية.