إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث فى حى الزهور ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب طفل بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث بإحدى عقارات حى الزهور فى محافظة بورسعيد.

كان الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، قد تلقى إشارة من مستشفي الزهور بوصول وليد السيد محمد خليل محمد - 5 سنوات، ويسكن في منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور، بادعاء سقوط من الدور الثالث.

علي الفور، وجه الدكتور مصطفى شعبان، الأطقم الطبية داخل المستشفى بالتعامل الفوري لسرعة إنقاذ الطفل من الحالة السيئة من اشتباه نزيف بالمخ.

ويتم إجراء الإسعافات والانعاش القلبي للطفل داخل المستشفى وتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة له.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث.