أخبار مصر.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة خاصة فى وقت الظهيرة، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، و يصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الأحد المقبل حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة ، وجنوب الصعيد 41 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعتز بتدريب موسيمانى للأهلى.. ونريده للمنتخب

أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن اعتزازها بتدريب بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، مشيرة إلى أنهم يرغبون في الحصول على خدماته لتدريب منتخب جنوب افريقيا.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أنه تم التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أجندة 2063، مشيرة إلى وجود خطط رائعة للنهوض بمجالات التعاون وهناك فرص للتعاون في مجال التعليم بحيث نضمن أن تنعم القارة الافريقية بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الشباب.

أوضحت أن جنوب افريقيا ستدعم مصر وأن بلادها ستتعاون مع مصر في المجال الثقافي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وأهمية استغال الفرص لتعزيز أواصر العلاقات، مؤكدة أن شعب جنوب افريقيا يعتزون بأنهم ينحدرون من القارة السمراء وعلينا أن نعمل يدا بيد.

الكهرباء: استهلاك شهر يونيو آخر فاتورة بالأسعار القديمة.. اعرف التفاصيل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم تطبيق اسعار الشرائح للعام المالى الجديد بدأ من اول يوليو المقبل و التى تم إعلانها خلال الموتمر الصحفى الخاص بالاعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 فى يوليو 2020، موكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهي فى يوليو 2025.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المواطن يعلم بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد و القادم و حتى نهاية خطة رفع الدعم فى يوليو 2025 ، لافتا إلى أن فاتورة شهر يوليو التى تعبر عن استهلاك يونيو هى اخر فاتورة بالاسعار القديمة.

وتابع المصدر أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة ، موكدا أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل اول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر في الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم فى 2025.

غرفة الشركات تحذر أعضائها من الإعلان عن تنفيذ برامج حج بالسوشيال ميديا

حذرت غرفة شركات السياحة كافة الشركات من نشر إعلانات تسويقية للمواطنين تزعم تنفيذ برامج حج هذا العام، وأكدت الغرفة أنه تم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي الاثنين الماضي.

ورغم ذلك تم رصد قيام بعض الشركات بنشر إعلانات عن تنفيذ برامج الحج بموجب تأشيرات خارج المنظومة المقررة التي تخضع لضوابط وزارة السياحة، وتم بث تلك الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم إعداد تقرير شامل حول هذا السلوك المخالف والشركات التي قامت به.

وأوضحت الغرفة في منشور لها قامت بتوزيعه على كافة شركات السياحة ان هذا التحرك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للوزارة والغرفة للتسويق والإعلان عن برامج الحج من قبل الشركات السياحية.

وأكدت الغرفة أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمتابعة هذا الامر ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها، مشددة على أن مثل هذه الاعلانات الموجودة حاليا من قبل قلة من شركات السياحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تلك الشركات للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع جزاءات مشددة على الشركة المخالفة.

وفي ضوء حرصها على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية ونجاح موسم الحج الحالي، والحفاظ على سمعة القطاع السياحى، أهابت الغرفة بشركاتها الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى الصادرة من وزارة السياحة وعدم الترويج لأية برامج حج خاصة بعد غلق باب التقدم لقرعة الحج السياحي حتى لا تتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية.

الصحة: لقاح الجدرى ثبتت فعاليته بنسبة 85% فى الوقاية من فيروس جدرى القرود

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الجدرى ثبت أنه فعال بنسبة 85% فى الوقاية من مرض جدرى القرود، وتابعت: التطعيم السابق ضد الجدرى إلى مرض أقل أعراضا حال الإصابة، واستكملت الوزارة يمكن العثور على دليل التطعيم المسبق ضد الجدرى على شكل ندبة فى أعلي الكتف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة على لقاح جديد للوقاية من الجدرى، وهذا اللقاح قائم على فيروس لقاح موهن معدل للوقاية من جدرى القرود في عام 2019 وهو لقاح من جرعتين لا يزال توافره محددا وتابعت: تم تطوير لقاحات الجدري وجدرى القرود فى تركيبات تعتمد على فيروس اللقاح بسبب الحماية المتقاطعة الممنوحة للاستجابة المناعية لفيروسات الأرثوذوكس.

وحول آلية علاج مرض جدرى القرود، قالت وزارة الصحة في تقريرها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إنه يجب تحسين الرعاية السريرية لجدري القرود بشكل كامل للتخفيف من الأعراض وإدارة المضاعفات ومنع العواقب طويلة المدى، كما يجب تقديم السوائل والطعام للمرضى، للحفاظ علي حالتهم التغذية المناسبة، بالإضافة إلى معالجة الالتهابات البكتيرية، فضلا عن أنه تم ترخيص العامل المضاد للفيروسات المعروفة باسم tecovirimat الذى تم تطويره لمرض الجدري من قبل الجمعية الطبية الأوروبية لجدري القرود في عام 2022 بناء على بيانات من الدراسات التي أجريت علي الحيوانات والبشر، وتابعت وزارة الصحة أنه يتم اجراء تحليل pcr للكشف عن الإصابة بجدري القرود.

موقع دعم مصر يتيح خدمة تحديث رقم المحمول لبطاقات التموين مجاناً

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر مجانا .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين.

ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

الإعدام شنقا لقاتل الطفلة سجدة فى كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس محكمة كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، عمرو الششتاوى، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة سجدة، بعد أن أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "جمال.ا.أ.أ، 59 عاما، عامل زراعى، مقيم بالحامول، و"نورهان.ع.م.ع، ربة منزل، مقيمة بالحامول لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما، للمتهم الأول بقتل المجنى عليها سجدة السيد أشرف، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، والمتهمة الثانية لإعانتها المتهم على إخفاء أدلة الجريمة وهى جثة المجنى عليها على النحو المذكور بالتحقيقات.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرارا أو ترصد، بأنه وحال إبصاره إياها بالطريق العام اختمرت برأسه فكرة استدرجها بالحيلة إلى مسكنه متخذا صغر سنها وبراءة طفولتها موطنا لذلك وما أن جنح بها حاول التعدي عليها، وما أن أطلقت صياحها مستغيثة حتى كمَ فاها راطماً رأسها أرضا قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتى أودت بحياتها على النحو المثبت بالتحقيقات.

"معلومات الوزراء": 356 مليار جنيه للدعم و310 مليارات للصحة بالموازنة الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد يتناول الإنفاق الحكومى فى الموازنة الجديدة على القطاعات الاجتماعية؛ حيث وصلت مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و476 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79 مليار جنيه للبحث العلمى.

وتم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات بزيادة 38 مليار جنيه، و90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لـ4 ملايين أسرة.