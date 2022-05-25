أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تراجع الذهب في مصر وهبوط البورصة

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعة عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها تراجع ملحوظ في سعر الذهب بالسوق العالمي والمصري، وفي سياق السطور التالية نرصد أبرز الأخبار الاقتصادية.

البورصة تغرم 14 شركة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على 14 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة التي تم تغريمها وهم: جلاكسو سميثكلاين، جولدن بيراميدز بلازا، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، القلعة للاستشارات المالية، البدر للبلاستيك، جهينة للصناعات الغذائية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

كما قررت اللجنة، منح 3 شركات وهم فرتيكا للصناعة والتجارة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مهلة أسبوعين من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة.

1.2 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الهندسية بالفترة من يناير إلى أبريل 2022 بارتفاع 31%

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 31 % خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2022 لتسجل 1.27 مليار دولار مقابل 974 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك مع استمرار صحوة صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصرية. وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق صادرات القطاع ارتفاع بنسبة 27% فى شهر أبريل 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 291.9 مليون دولار في أبريل 2022 بالمقارنة ب 230.6 مليون دولار فى ابريل 2021. وأشار تقرير المجلس إلي أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 4 أشهر من عام 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الأجهزةالكهربائية بزيادة 60% و الكابلات بارتفاع81% ومكونات السيارات ارتفعت2.1% و الأجهزة المنزلية حققت 13% والمعادن سجلت زيادة 93% و تشغيل و تشكيل المعادن حققت113% و الآلات و المعدات ارتفعت 113%.

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 151 صيدليا بدمياط

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 151 أخصائي صيدلة ثالث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط.

وذكر بيان الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.



هبوط البورصة أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة.

تراجع الجنيه الذهب

شهدت أسعار الجنيه الذهب اليوم تراجعا بحوالى 40 جنيها، وذلك بعد أن شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية تراجعا بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1055 جنيها للجرام مقابل 1060 جنيها، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ اخر 48 ساعة في سوق الصاغة بمصر.