7 مؤشرات اقتصادية مهمة عن موازنة الجمهورية الجديدة لعام 2022/2023

كتب أمين صالح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن تسليط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية،ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الموازنة العامة للدولة 2022/2023: