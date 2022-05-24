وقال رئيس منصة الطاقة والمواد والبنية التحتية لمنتدى الاقتصادي العالمي روبرتو بوكا - عبر الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي - "إن دعم المجموعات الصناعية وشركاء الشركات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبادرة الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر يأتي في صميم عملنا".

وأكد بوكا ضرورة الاستفادة من المنصة التعاونية والخبرات في مجال بناء الشراكة لتنمية مبادرة المجموعات، بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات الكربونية الأخرى التي يتم دعمها.

وتهدف مبادرة صافى الانبعاثات الصفرى التى تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف "كوب 26" العام الماضي لتسريع إزالة الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب تخفيفها ، مع زيادة خلق فرص العمل والقدرة التنافسية الاقتصادية.

ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي لأكثر من 50 عاما، المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، كما أن الاجتماع السنوي يعد النقطة المحورية للقادة من أجل تسريع الشراكات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولية.