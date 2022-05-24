وكيل "صحة السويس" يجرى جراحه ناجحة لإزالة ورم ليفى لسيدة مع الاحتفاظ بالرحم

السويس: فريق المحافظات

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان عملية ناجحة لاستئصال ورم ليفي "broad ligament Fibroid الرباط العريض للرحم" لمريضة تبلغ من العمر 37 عاما مع الحفاظ علي الرحم.

وحرص وكيل وزارة الصحة بالسويس على إجراء الجراحة بمستشفي السويس العام لطمأنه المواطنين أن المستشفى قادرة علي إجراء العمليات الجراحية المعقدة، نظراً لما تحتويه من إمكانيات طبية وبشرية مميزة.

ويذكر أن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس حاصل علي دكتوراه التوليد وأمراض النساء ويمارس دوره التعليمي لأطباء الزمالة ونواب أمراض النساء في ظل حرص مديرية الصحة علي تدريب الأطباء ونقل الخبرات العلمية والمهنية.